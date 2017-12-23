Назарбаев: «Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить»

Нурсултан Назарбаев в своем интервью высказался о перераспределении власти в Казахстане.

Как отметил президент РК в ходе своего интервью, за 26 лет независимости республики и 22 года со дня принятия конституции быстро менялся мир, это действительно целая эпоха.

«Наши законы, в том числе основной закон, не могут оставаться константой. Вместе со временем. вместе со всем движением он должен меняться», - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Он напомнил, что это далеко не самое первое изменение, которое было внесено:

«Мы вносили изменения и раньше, потому что жизнь этого требует, все развивается, двигается. Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению власти и полномочий. 35 полномочий, по закону определенных президенту, переданы в парламент или в правительство. Роль парламента намного повысилась, я считаю, и роль правительства поднялась», - цитирует Zakon.kz главу государства.

«Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить. Если что-то не получается, пойти получить разрешение, сказать: "Президент сказал". Есть что предложить самому? Так всегда легче! Когда Советский Союз был, крыша над головой в Москве была: если чего-то не хватает, можно было так сделать - пошел, выпросил, договорился, согласовал и с меня как с гуся вода, мол, там отвечают. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные исполнительные дела, больше дать прав парламенту как законодательной власти по контролю над исполнительной властью», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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«То, что мы сделали - я думаю, сделали правильно, - подытожил президент. - Много сделали, мало сделали - жизнь покажет. У каждой страны, у каждого народа есть своя история, свои традиции, своя жизнь, своя культура. Поэтому мы идем так, как мы считаем нужным для нашего народа. Самое главное - чтобы это одобрял наш казахстанский народ», - заключил он.