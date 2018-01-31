Назарбаев и Эрдоган обсудили текущую ситуацию в Сирии

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщается, главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в Сирии.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам проведения очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Анкару для участия в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.