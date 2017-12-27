Назарбаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, космоса и цифровой экономики

Нурсултан Назарбаев встретился в Москве Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Главы двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, освоения космоса и цифровой экономики.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ и отметил плодотворность прошедших переговоров.

«Между нашими странами нет вопросов, которые остаются нерешенными. За 26 лет независимости наших государств мы только сближались, создавали договорную базу и нормальные условия для взаимного сотрудничества», - сказал глава Казахстана.

Он также отдельно остановился на вопросах евразийской интеграции, а также отметил продуктивный характер двустороннего сотрудничества Казахстана и России за годы суверенного развития.

«Мы договаривались по всем вопросам, в том числе по Каспийскому морю, по космодрому «Байконур». В сфере освоения космоса планируется создание ракетоносителей нового типа, работающих на более экологичном топливе», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Дарига Назарбаева посетила Национальный космический центр

Владимир Путин, в свою очередь, отметил успешное развитие двусторонних отношений и поблагодарил казахстанского коллегу за инициативу провести в Казахстане встречу специалистов высокого экспертного уровня по развитию цифровых технологий.

«Рост товарооборота между нашими странами за 10 месяцев текущего года составил более 34 %. Более важно, и именно нацелено на перспективу - это наше сотрудничество, наша совместная работа в области цифровой технологии. Казахстан был и остается нашим ключевым партнером в сферах экономики, региональной и международной безопасности, а также обеспечения обороноспособности наших стран», - отметил российский лидер.