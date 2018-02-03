Назарбаев и Путин обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и его российский коллега Владимир Путин обсудили взаимодействие стран в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры стран рассмотрели итоги Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 29-30 января текущего года в Сочи. Президент Казахстана отметил весомый вклад России в процесс урегулирования сирийского кризиса.

В ходе беседы главы государств также обсудили казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции в свете прошедшего заседания Евразийского межправительственного совета и Форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы.

Стороны также обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Фото: Ria.ru