Назарбаев: «Казахстан беспокоят отношения России и США»

Казахстан беспокоят ухудшение взаимоотношений между США и Россией. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что в свое время Казахстан отказался от ядерного оружия и теперь он имеет право призывать другие государства следовать своему примеру.

Дональд Трамп, в свою очередь, отметил важное значение Казахстана в борьбе за денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Президент Казахстана и я, мы проводим диалог о том, как наше сотрудничество может способствовать процветанию наших народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в борьбе за денуклеаризацию Корейского полуострова», - заявил американский лидер, поблагодарив своего казахстанского коллегу за поддержку.

«Сегодня мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой. Я хочу поблагодарить Назарбаева за его полную поддержку нашей стратегии в Южной Азии, включая наши усилия в Афганистане», - добавил Дональд Трамп.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с деловыми кругами США

Он также отметил, что высоко ценит поддержку Нурсултана Назарбаева в отношении логистики и доступа американских военных сил, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

Напомним, глава Казахстана прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Казахстанский лидер встретился с Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США. В ходе встречи главы двух государств договорились о подписании контрактов на сумму более чем $7,5 млрд.

Отметим, казахстанский лидер примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: Reuters