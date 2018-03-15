Назарбаев: «МФЦА «Астана» может стать финансовым хабом для развития стран ЦА»

Международный финансовый центр «Астана» может стать хабом, где страны Центральной Азии могут найти финансирование для своего развития, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев сегодня на консультативной встрече в Астане.

«Мы говорили об инвестиционном сотрудничестве между нашими странами. Мы говорили, вот финансовый центр «Астана» как раз тот хаб, который может давать финансы для развития всех наших стран», - цитирует Interfax Казахстан главу РК.

Напомним, сегодня в Астане состоялась консультативной встреча глав стран ЦА. Ранее Нурсултан Назарбаев отмечал, что рабочая встреча президентов ЦА проводится для того, чтобы обсудить внутрирегиональные вопросы, касающиеся торгово-экономических отношений, логистики, инфраструктуры и так далее.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН