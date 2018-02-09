Назарбаев министру финансов: "Я тебе делаю сегодня второе замечание, третье может стать последним"

Президент Казахстана сделал очередное замечание министру финансов Бахыту Султанову.

«Шаги 38 и 39 - их суть в кардинальном улучшении таможенного администрирования. Вместе с тем, по индикатору обременительности таможенных процедур, рейтинг Казахстана снизился на 20 позиций. С 1 января введен новый Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором предусмотрено электронное декларирование. Однако до сих пор электронного декларирования по импорту у нас нет. Вводимая Минфином информационная система «Астана-1» вызывает большие нарекания со стороны бизнеса. Сегодня министр докладывал, что все эти вопросы находятся в работе и решаются буквально в 2018 году. Так?» - спросил Глава государства министра Бахыта Султанова на расширенном заседании Правительства. Министр согласился и пообещал исправить ситуацию весной текущего года.

«К сожалению, мы на квартал отстаем, по экспорту мы уже ввели. Транзит работы с 1 ноября прошлого года, мы специально провели ряд семинаров для того, чтобы бизнес протестировал... И конечно, мы получили ряд нареканий, но все они уже сняты, и мы сегодня в боевом режиме работаем по двум блокам. По импорту мы собираемся включить с 1 апреля», - ответил Султанов.

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Между тем, Глава государства поинтересовался о выполнении плана по сокращению контрольно-надзорных функций в налоговых органах.

«Эта критика в адрес Минфина была, вопрос сложный, я понимаю. Надо его решить в скором времени, это даст эффект. Я поручал провести ревизию контрольно-надзорных функций, сокращение численности проверяющих - в налоговых органах мы должны сократить энное количество людей. Об этом Вы докладывали. Теперь Вы говорите, что сокращать не будете, переведете их на другие (должности - прим. ред). Насколько это оправдано?» - спросил Президент.

В свою очередь, министр сослался на востребованность этих кадров в новых направлениях деятельности.

«Действительно, мы обещали на 37,5% сократить проверки, план перевыполнен - налоговые и таможенные проверки были сокращены на 45%. Но эти проверяющие были переведены на другие направления - у нас сейчас открывается граница с Узбекистаном, мы здесь перешли по некоторым постам на круглосуточный контроль, поэтому часть людей мы перевели сюда. Другую часть мы переводим на вопросы по экспортному контролю», - заявил Султанов.

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Такой ответ, по всей видимости, не удовлетворил Главу государства. «Я тебе делаю сегодня второе замечание, третье может стать последним. Необходимо навести порядок, этим нужно заняться всему Правительству», - поручил Президент.