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Назарбаев: «Нет таких законов, чтобы просто дать жилье»

01.06.2018 14:10   782   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Глава РК Нурсултан Назарбаев призвал граждан пользоваться имеющимися государственными программами жилищного строительства, а не рассчитывать на очереди и бесплатное жилье. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан».

«У нас до сих пор во всех городах, районах существуют очереди. Кто-нибудь видел очереди в Германии или во Франции на квартиры? Или в Америке? Это нонсенс. В рыночной экономике никаких очередей нет, потому что государство не дает бесплатно квартиры», - заявил Назарбаев.

Он признался, что до сих пор получает письма от граждан с просьбами выдать квартиру в Астане.

«Включайтесь в программы, которые есть. У нас же ипотека есть, в которой каждый, кто хочет получить через эту ипотеку квартиры – подключайтесь», - призвал он.

Назарбаев напомнил, что в каждом регионе страны строят арендное жилье. «Малоимущим, социально уязвимым – давайте в аренду. Пусть платят арендную плату и живут в рынке. Какие очереди? О чем мы говорим? Обращаются ко всем и в парламент, и к министрам. Дайте мне жилье. Ну нет таких законов сейчас в государстве - просто взять и дать», - заявил президент.

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