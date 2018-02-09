Назарбаев: «Новых СЭЗ не создавать, пока не разберемся»

Нурсултан Назарбаев требует разобраться с эффективностью действующих специальных экономических зон, прежде чем создавать новые. Он запретил создавать новые СЭЗ до наведения порядка. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания правительства.

«Пусть правительство критически рассмотрит эти 11 СЭЗ, что они (делают) и где дали (результат). И пока мы не разберемся, никаких новых СЭЗ не создавать», - категорично заявил Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что на создание СЭЗ тратятся значительные бюджетные средства. Однако четкого анализа от вложений в них у правительства нет.

«У нас сейчас 11 СЭЗ, уже выделено 283 млрд тенге. Акимы областей продолжают закидывать нас бумагами, создавая все новые и новые СЭЗ», - недовольно заметил президент республики.

Фото: TASS