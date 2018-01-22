Назарбаев о визите в США: «Есть конкретные договоренности по конкретным вопросам»

Нурсултан Назарбаев подвел итоги своего официального визита в США.

Президент подвел итоги проведенных встреч в рамках визита в США и дал ряд конкретных поручений по реализации достигнутых договоренностей. Он отметил важность реализации задач по укреплению и развитию экономического сотрудничества с иностранными компаниями.

"Визит прошел успешно. Самое главное – есть конкретные договоренности по конкретным вопросам", - сказал Назарбаев.

Также глава РК проинформировал Владимира Путина о своих переговорах с Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора.

Назарбаев подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Трампом. С учетом этого обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине.

Были затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

По информации пресс-службы президента Казахстана, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции.

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