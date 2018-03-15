Назарбаев: «Объединение потенциала государств ЦА выгодно для всех народов»

Президент РК Нурсултан Назарбаев открыл совещание на рабочей встрече глав государств Центральной Азии.

Открывая совещание, глава государства отметил, что Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству со всеми соседями и особенно странами ЦА, с которыми у республики «общая история, культура, миропонимание и мироощущение», пишет Zakon.kz.

«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно. Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объемов внутри региональной торговли. Мы имеем «короткое плечо», перевозки и взаимодополняемые экономики - это выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит все страны Центральной Азии. В-четвертых, сближение народов региона тесно связано исторически, этнически и культурно», - подчеркнул президент РК.

«В целом, и мировая практика показывает, что это служит народам, при этом мне приятно констатировать, что в последнее время достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами. Нам удалось наладить пятисторонний диалог между главами внешнеполитических ведомств. Данные консультации показали наличие общего стремления к диалогу, объединению усилий. Мне лично было, я уже говорил, очень приятно увидеть наших министров иностранных дел в Нью-Йорке, когда я председательствовал на Совете безопасности. Это была серьезная поддержка и мы так должны поступать всегда - поддерживать друг друга», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Главы стран ЦА решили расширить номенклатуру товаров взаимной торговли

Глава Казахстана обратил внимание и на активизировавшиеся контакты между главами государств ЦА.

«С марта 2017 года все президенты региона провели встречи друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть огромную работу по отношению к соседям, которую проделал Узбекистан. За короткий период «разморозил» многие накопившиеся проблемы последних 20 лет», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил вклад нового президента Кыргызстана С. Жээнбекова, который также активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых вопросов и проблем.

«Положительно оцениваю намерения президента Таджикистана Эмомали Рахмона привести в июне текущего года в Душанбе международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития». Думаю, что мы все поддержим», - заключил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН