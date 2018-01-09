Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Назарбаев озвучил основные направления развития страны на 2018 год

09.01.2018 19:16   5730   6

9 января во время трансляции на телеканале «Хабар» президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил, чему посвящено новое послание народу Казахстана. Он также объявил, что полностью озвучит очередное обращение 10 января.

«10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции», - сказал Нурсултан Назарбаев сегодня в своем телеобращении к казахстанцам.

Он также отметил, что по предыдущему Посланию многое выполнено.

Глава государства вкратце перечислил основные направления развития страны.

«Уважаемые казахстанцы!

Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции.

Современные технологии меняют мир.

Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста.

Южная Корея может смягчить санкции против КНДР на время Олимпиады...
Южная Корея рассмотрит возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия ее делегации в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил пре...

Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Завтра будет опубликовано моё ежегодное Послание народу Казахстана.

Оно посвящено развитию страны в условиях Четвёртой промышленной революции.

Президент: «Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза»

Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать.

Хочу коротко изложить их суть.

Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий.

Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.

Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала.

Материалы по теме

Президент: «Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза»

Южная Корея может смягчить санкции против КНДР на время Олимпиады

Сегодня Назарбаев обратится с важным заявлением к казахстанцам

Трамп намерен идти на второй президентский срок в 2020 году

КНДР и Южная Корея начали переговоры

Требуется внедрение информационно-технологических решений.

Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производств.

Третье. Агропромышленность поднять на новый технологический уровень.

Этот процесс должен поднять народное хозяйство и повыстьуровень труда, увеличить экспорт.

Четвертое. Развить логистику и инфраструктуру.

Введение новых транспортных технологий поможет сэкономить время и в будущем принести значительную прибыль при транзите грузов и пассажиров через страну.

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ.

Южная Корея может смягчить санкции против КНДР на время Олимпиады

Новые методы строительства, повышение требований к  энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.

Шестое. «Перезагрузка» финансового сектора.

Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан.

Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими.

Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка.

Седьмое. Новое качество человеческого капитала.

Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики.

При этом нужно повысить престиж профессии учителя.

В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты.

В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохраненияувеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%.

Сегодня Назарбаев обратится с важным заявлением к казахстанцам

Эта тенденция будет продолжена.

В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге.

Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы.

Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновлённого содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтверждённой квалификации.

Восьмое. Это эффективное государственное управление.

Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан.

Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.  

Десятое. Внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих десяти задач.

В полном тексте Послания они подробно изложены!»

Также президент напомнил, что в 2016-2017 годах трижды государством повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%.

«Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году, уже сейчас начали забывать, хотя это было год назад всего. Эта тенденция будет продолжена»,- сообщил глава государства.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    274

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    236

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    293

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    225

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    452

Цифра дня
18
млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное