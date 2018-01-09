Назарбаев озвучил основные направления развития страны на 2018 год

9 января во время трансляции на телеканале «Хабар» президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил, чему посвящено новое послание народу Казахстана. Он также объявил, что полностью озвучит очередное обращение 10 января.

«10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции», - сказал Нурсултан Назарбаев сегодня в своем телеобращении к казахстанцам.

Он также отметил, что по предыдущему Посланию многое выполнено.

Глава государства вкратце перечислил основные направления развития страны.

«Уважаемые казахстанцы!

Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции.

Современные технологии меняют мир.

Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста.

Это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Завтра будет опубликовано моё ежегодное Послание народу Казахстана.

Оно посвящено развитию страны в условиях Четвёртой промышленной революции.

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Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать.

Хочу коротко изложить их суть.

Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий.

Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.

Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала.

Требуется внедрение информационно-технологических решений.

Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производств.

Третье. Агропромышленность поднять на новый технологический уровень.

Этот процесс должен поднять народное хозяйство и повыстьуровень труда, увеличить экспорт.

Четвертое. Развить логистику и инфраструктуру.

Введение новых транспортных технологий поможет сэкономить время и в будущем принести значительную прибыль при транзите грузов и пассажиров через страну.

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ.

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Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.

Шестое. «Перезагрузка» финансового сектора.

Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан.

Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими.

Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка.

Седьмое. Новое качество человеческого капитала.

Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики.

При этом нужно повысить престиж профессии учителя.

В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты.

В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохраненияувеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%.

Сегодня Назарбаев обратится с важным заявлением к казахстанцам

Эта тенденция будет продолжена.

В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 триллиона тенге.

Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы.

Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновлённого содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтверждённой квалификации.

Восьмое. Это эффективное государственное управление.

Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан.

Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.

Десятое. Внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих десяти задач.

В полном тексте Послания они подробно изложены!»

Также президент напомнил, что в 2016-2017 годах трижды государством повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%.

«Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году, уже сейчас начали забывать, хотя это было год назад всего. Эта тенденция будет продолжена»,- сообщил глава государства.