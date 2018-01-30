Назарбаев поздравил президента Финляндии с победой

Глава государства поздравил Саули Ниинистё с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту.

«Эта победа является очередным ярким свидетельством признания Вас народом Финляндии как истинного патриота, служащего во благо государства и его светлого будущего, а также как мудрого и опытного политического лидера, способного обеспечить единство и стабильное развитие своей страны.

Я рад, что мы осуществляем тесное и результативное взаимодействие с целью дальнейшего развития политических связей и углубления экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Финляндией», - говорится в телеграмме.

Напомним, что Саули Ниинистё был переизбран президентом Финляндии. Ему отдали предпочтение более 60% избирателей.

Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля. В 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.