Назарбаев пожелал Мирзиёеву здоровья, благополучия и новых успехов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. На данный момент президент Казахстана находится в краткосрочном отпуске.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН