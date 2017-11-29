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Назарбаев предложил Лукашенко поднять торговлю между странами

29.11.2017 19:15   1975   0

Товарооборот с начала 2017 года между РК и РБ вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2016  года. Об этом сегодня сообщил Нурсултан Назарбаев в рамках своего официального визита в Минск.

В ходе встречи с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко президент Казахстана отметил дружеские отношения двух стран и поблагодарил за приглашение.

«За 25 лет мы с вами совместными усилиями создали мощную экономическую, политическую базу дружбы и сотрудничества. В тяжелейших условиях вы сделали очень многое для вашей страны», - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он отметил, что Беларусь в настоящее время является развитой европейской страной.

«Вашим сельским хозяйством восхищаются все. Вы сохранили потенциал машиностроения. По всему миру развиваете выход товаров Белоруссии. В том числе, при вашей настойчивости, сегодня в Казахстане работают 260 белорусских предприятий, на наших прилавках продукция белорусского сельского хозяйства, магазины с белорусской мебелью можно во всех городах видеть. Шесть совместных предприятий машиносборочных – «Белаз», МТЗ, Гомсельмаш, которые работают у нас», - цитирует Zakon.kz главу Казахстана.

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«Сегодня на казахстанско-белорусском бизнес-форуме наши деловые люди подпишут новые контракты на поставку в Казахстан десятков «Белазов», новой техники, которая здесь у вас есть», - дополнил он.

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Казахстанский лидер также напомнил, что на данный момент в Минске проходит выставка инновационных технологий.

«Ими мы тоже занимаемся, есть о чем поговорить, договориться. Я считаю важным свой визит в этот раз, как новый - действительно, были трудные времена: кризис, изменение цен, товарооборот упал, а вот за 10 месяцев этого года на 60% поднялся. Это о чем говорит? Что лавинообразно растет товарооборот, и я внимательно посмотрел все документы. Много из того, что производит Белоруссия, мы откуда-то издалека покупаем, то, что производит Казахстан, Белоруссия импортирует откуда-то, и если наши правительства посмотрят - мы просто буквально за короткое время поднимем торговлю», - выразил уверенность глава Казахстана.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, для этого имеются все необходимые условия.

«Таможенных барьеров нет, проезды нормальные, хотя есть кое-какие нюансы. В целом, позволяет очень хорошо торговать. Теперь, смотрите, создали мы мультимодальный транспортный коридор, 136 тысяс контейнеров уже проходят через Казахстан из Китая в Европу и назад. Это огромные деньги - наши транспортники зарабатывают на этом. Перспективы очень большие. Думаю мы все подробно обсудим», - подчеркнул президент РК.

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Стоит отметить, согласно данным  Комитета по статистике МНЭ РК, товарооборот между Казахстаном и Беларусью в прошлом году составил $364,5 млн и по сравнению с 2015 годом уменьшился на 32,7%.

Экспорт Казахстана в Беларусь сократился на 40,4% и составил $31,9 млн. Импорт из РБ в РК сократился на 31,8% и составил $332,6 млн.

За 8 месяцев текущего года товарооборот составил $375,6 млн, увеличившись на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2016 году экспорт из Казахстана в Беларусь составил $60 млн, а импорт в РК из РБ составил $315,6 млн).

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Дональд Трамп
президент США
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