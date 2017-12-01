Президент Казахстана принял участие в Сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. 30 ноября главы государств семи стран подвели итоги деятельности организации за прошедший период и наметили планы на ближнесрочную перспективу, обсудили текущую ситуацию в мире и в зоне ответственности ОДКБ, сообщает пресс-служба Акорды.
В заседании также приняли участие президенты Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Кыргызской Республики – С.Жээнбеков, Российской Федерации – В.Путин и Республики Таджикистан – Э.Рахмон.
Участниками была отмечена значимость и эффективность Астанинской переговорной площадки в контексте урегулирования кризиса в Сирии.
В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня, были намечены меры по укреплению региональной безопасности в контексте обстановки на Корейском полуострове, ситуации в Сирии и Афганистане, также были определены меры в сфере упрочения информационной безопасности.
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Президент Казахстана поблагодарил белорусскую сторону за успешное председательствование в ОДКБ в прошедшем периоде.
Нурсултан Назарбаев представил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ на предстоящий год по пяти направлениям, в числе которых расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКБ в военной сфере, организация практического военно-технического сотрудничества, участие ОДКБ в формировании международной глобальной системы противодействия терроризму, совместные меры реагирования государств-членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности, повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков.
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В заключение Глава государства предложил провести очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ во втором полугодии 2018 года в Астане.
По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ были приняты:
- юбилейная Декларация ОДКБ;
- совместное заявление по ситуации в Сирии;
- совместное заявление по поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорно-карабахскому урегулированию;
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- заявление по совместным мерам по укреплению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ;
- решение по реформированию Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ;
- ряд документов по процедурных вопросам.
Кроме того, в рамках заседания был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии коллективной безопасности до 2025 года, а также подписано Соглашение по информационной безопасности в целях укрепления сотрудничества по противодействию киберугрозам и вызовам в информационной сфере.