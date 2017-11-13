Назарбаев предупредил о возможности возрождения ячеек ИГИЛ на территории Евразии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает возможным возрождение ячеек террористических организаций, таких как ИГИЛ (запрещена в РК), на территории Евразии. Об этом он заявил в ходе третьего заседания Astana Club в понедельник в Астане.

"Катастрофические масштабы обрел международный терроризм, для него не существует границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов", - констатировал Назарбаев.

Он подчеркнул, что с началом третьего тысячелетия число террактов, как и количество погибших в них, выросло в 10 раз.

"В 2016 году, теракты произошли в странах 104 странах, это более половины мира. То есть, по географии и масштабам, мы находимся условно, фактически в третьей мировой войне. Причем теракты смещаются от развивающихся стран в развитые", - отметил Назарбаев.

"Псевдоисламские течения расширяют горизонт своего влияния, агрессивно проникая на территории многих государств. Не смотря на противоречия, мировым и регинальным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии", - подчеркнул президент Казахстана.

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