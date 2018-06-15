Назарбаев: Причина развития экстремизма и терроризма - утрата доверия между странами

Ведущие государства потеряли доверие друг к другу, что стало причиной развития экстремизма и терроризма, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая с лекцией в Казанском федеральном университете в пятницу.

«Нет стабильности, мы видим, что происходит вокруг сейчас. Мир стал очень беспокойным местом. Великие государства между собой потеряли доверие, и из-за этого развиваются экстремизм и терроризм, которые не имеют границ», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил, что экстремизм и терроризм могут быть в любом государстве.

«Поэтому я, как президент Казахстана, и наша страна постоянно работают, чтобы быть посредниками в трудных ситуациях между государствами, сближать страны и разрешать конфликты мирным путем», - подчеркнул глава РК.

«Я считаю, что человеческие связи и добрые отношения, стабильность в отношениях и эволюционное развитие государства - сегодня очень важны», - добавил он.