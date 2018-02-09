Назарбаев прокомментировал уголовное дело замглавы филиала «Казахавтодора»

Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе заседания Правительства РК прокомментировал задержание руководства «Казахавтодор».

«Сейчас стоит вопрос эффективности, прозрачности, качества построенных дорог. Из-за таких безобразий сегодня правоохранительные органы задержали почти все руководство «Казахавтодора» и его региональных филиалов. Не за хорошие дела, конечно. Это говорит о том, что выявлены были очень серьезные недостатки, как в руководстве по использованию средств, так и по качеству дорог. И нужно менять, Аскар Узакпаевич (Мамин), вместе с Касымбеком (Женисом - министр по инвестициям и развитию), который не смотрел за этим вопросом», - цитирует МИА «Казинформ» главу государства.

Справка:

«Казахавтодор» - это республиканское предприятие, которое занимается обслуживанием автомобильных дорог республиканского значения и их содержанием. Оно не занимается строительством, но, действительно, руководство сегодня проходит судебные процессы в связи с тем, что есть коррупционные нарушения», - добавил, в свою очередь, Женис Касымбек.

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Президент вновь потребовал от чиновников «умерить аппетиты» при расходовании бюджетных средств.

«Норматив давно устарел. Надо смотреть текущее состояние дорог, а не нормативы. Строят с нормативом, берут деньги с нормативом. Как в одно время строили детсады, как дворцы. Точно также. Как у государства появляются деньги, аппетиты у них возрастают до небес. Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расходы государственных денег. Это минус тебе в работе. То есть надо менять подходы в работе, улучшения качества дорог», - сказал президент, обращаясь к министру по инвестициям и развитию РК.