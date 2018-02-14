Назарбаев провел встречу с главой МИД

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов доложил главе государства о планах на работы ведомства на предстоящий год. Также министр отчитался о текущей деятельности министерства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.

Президент Казахстана отметил особую роль внешнеполитического ведомства в процессе привлечения иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики, в контексте поручений, данных на расширенном заседании Правительства. В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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