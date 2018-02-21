Назарбаев провел заседание Совета безопасности РК

21 февраля под председательством Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности РК, на котором были обсуждены вопросы реализации Стратегии национальной безопасности на 2017-2020 годы.

Кроме того, обсуждалось состояние общественно-политической и социально-экономической сфер в Южно-Казахстанской области.

Нурсултан Назарбаев отметил, что принятая в прошлом году Стратегия национальной безопасности позволяет выявлять возникающие угрозы и вызовы и принимать своевременные меры реагирования.

«В прошлом году мы приняли программный документ в области обеспечения национальной безопасности. Национальная безопасность должна обеспечиваться не только в сфере обороны или внутренней политики, она должна быть обеспечена повсеместно, включая экономику, воспитание подрастающего поколения и другие сферы», - сказал президент Казахстана.

На собрании обсудили вопрос создания новых рабочих мест, совершенствования инфраструктуры, восстановления аварийных и строительства новых школ, а также противодействия религиозному экстремизму в регионе.

Дарига Назарбаева обсудила с руководством Сингапура развитие двустороннего сотрудничества

По итогам заседания глава государства дал центральным государственным и местным исполнительным органам ряд конкретных поручений.