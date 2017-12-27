Назарбаев Путину: «Многонациональный народ России сделает правильный выбор»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Москве поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным завершением председательствования в Содружестве, а также пожелал коллеге успехов на предстоящих выборах в президенты Российской Федерации и выразил уверенность в том, что многонациональный народ России сделает правильный выбор.

Также президент Казахстана подчеркнул важность проделанной Российской Федерацией работы по развитию интеграции на евразийском пространстве и укреплению международного авторитета СНГ, отмечается в сообщении.

Глава РК напомнил о прошедшем в ноябре этого года в Минске саммите ОДКБ, на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

"Нет таких проблем, которые мы не могли бы решить в переговорном порядке. Нам необходимо работать дальше на основе принципов суверенитета и взаимного уважения", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В заключение саммита главы стран СНГ обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в различных областях и пожелали успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в будущем году.

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