Назарбаев Ротшильду: «Ваш опыт важен для страны, поэтому вы сейчас консультируете Нацбанк»

Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти, сообщает Акорда.

Казахстанский лидер отметил наличие богатого опыта работы в финансовом секторе и подчеркнул международный авторитет компании «Ротшильд».

«Компания «Ротшильд» является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный Банк Казахстана», - подчеркнул глава государства.

Эрик де Ротшильд поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил свое восхищение динамичным развитием Казахстана.

«Это мой первый визит в Казахстан. Я впечатлен тем, что увидел за последние два дня. Благодаря Вашей работе страна будет развиваться самым лучшим и динамичным образом в будущем. Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики», - сказал Эрик де Ротшильд.

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