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Назарбаев Ротшильду: «Ваш опыт важен для страны, поэтому вы сейчас консультируете Нацбанк»

01.11.2017 19:28   2172   0

Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти, сообщает Акорда.

Казахстанский лидер отметил наличие богатого опыта работы в финансовом секторе и подчеркнул международный авторитет компании «Ротшильд».

«Компания «Ротшильд» является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный Банк Казахстана», - подчеркнул глава государства.

Эрик де Ротшильд поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил свое восхищение динамичным развитием Казахстана.

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«Это мой первый визит в Казахстан. Я впечатлен тем, что увидел за последние два дня. Благодаря Вашей работе страна будет развиваться самым лучшим и динамичным образом в будущем. Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики», - сказал Эрик де Ротшильд.

50 тыс. евро направит Казахстан пострадавшей от наводнения Македонии

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
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  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    76

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    69

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    260

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    324

  • 5. Мне все равно
    47

Цифра дня
36
место
занял Казахстан в рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018
Цитата дня
Ситуация с авиационным керосином очень серьезная. Для того, чтобы вы понимали: в месяц авиакомпании в Казахстане нужно от 17,5 до 21 тысячи тонн керосина. Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана вкупе покрывают только две трети потребностей всех организаций на авиационном рынке Казахстана. Соответственно, на одну треть мы зависим от поставок из-за рубежа
Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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