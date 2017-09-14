Н. Назарбаев: «Сказать, что ядерное оружие есть – это очень опасные игры»

Выступая на пресс-конференции в Астане, президент РК Нурсултан Назарбаев затронул вопрос о ситуации с Северной Кореей. «Мы придерживаемся позиции, что надо вести диалог. Сейчас идет нажим на Северную Корею, и это правильно – сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного оружия", - сказал президент.

По словам главы государства, «урегулировать ситуацию с КНДР можно только путём переговоров».

«Мировое сообщество должно прилагать все силы, чтобы Северная Корея прислушивалась к мнению большинства людей земного шара», - отметил он и добавил, что «пугать окружение», заявив о наличии ядерного оружия – «это очень опасные игры».

Вкратце напомним, руководство КНДР полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН и выступило с угрозами «потопить» Японию и «превратить США в пепел» за «недопустимое принятие санкций». Между тем, новый пакет санкций СБ ООН коснется в первую очередь поставок в КНДР нефтепродуктов.