Н. Назарбаев указал на недостатки Алматы: плохую экологию и «пробки»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по развитию города Алматы поднял вопрос о плохой экологии города, заторах на дорогах, роще Баума и другим объектам, на которые уже давно жалуются жители мегаполиса, сообщает пресс-служба Акорды.



Глава государства высказался о необходимости разработки программы по дальнейшему улучшению архитектурного облика и модернизации центральной части города, сокращению ветхого и аварийного жилья, благоустройству улиц.

Президент подчеркнул, что многие знаковые объекты города находятся в ведении центральных государственных органов, которые не уделяют им должного внимания.

Так, по его словам, роща Баума и ботанический сад Алматы находятся в «запущенном состоянии».



«Серьёзная реконструкция требуется Дворцу спорта имени Балуана Шолака. Министерства выделяют средства на эти объекты по остаточному принципу, в то время как акимат в силу бюджетного законодательства помочь им не может. Если центральным госорганам некогда заниматься этими объектами, тогда необходимо передать их в ведение местных исполнительных органов», – сказал глава государства.



Как стало известно, роща Баума давно тревожит акимат Турксибского района. 2 месяца назад аким района Владимир Устюгов сетовал, что на этот лес периодически жалуются местные жители. Роща, площадь которой составляет в 139 га, известна многочисленными несчастными случаями. Так, например, в сентябре 2016 года тут была убита 37-летняя алматинка Людмила Зарх.

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Как отметил аким, роща находится в ведении МСХ РК.

«Это своего рода заповедник из тысячи деревьев, в котором нельзя вести работы, то есть не разрешается проложить дорожки из асфальта и сделать освещение, нельзя обрезать деревья, там заросли. Хотя уже третий год заявка лежит: мы просили, чтобы рощу передали в собственность города Алматы, и мы могли бы создать зону отдыха для наших жителей. Им бы не потребовалось ехать в Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, в Парк им.Горького или ещё куда-то», – предложил он.



В ходе совещания особое внимание президент уделил и вопросу экологии. Так, по его информации, за последние несколько лет индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%.

«Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с "Самрук-Казына" принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зелёным насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелёными насаждениями», – сказал Нурсултан Назарбаев .



Отдельно президент остановился на необходимости продолжения работы по выявлению скрытых резервов роста и недостаточном использовании потенциала в сфере ГЧП. Глава государства акцентировал внимание на снижении объёма инновационной продукции, который сократился в 2 раза.



«В Алматы сосредоточены все основные вузы страны, в том числе крупнейший технический вуз имени Сатпаева. Однако серьёзных инновационных разработок пока мы не видим. Здесь акимат совместно с заинтересованными госорганами должны принять все необходимые меры», – сказал Нурсултан Назарбаев.



Одним из самых важных вопросов в успешном развитии города он назвал эффективную инфраструктуру, подчеркнув, что за последние 5 лет в её развитие из бюджета было выделено более 430 млрд тенге.

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«Построено 30 развязок, введено 330 километров инженерных сетей, последовательно развивается метро. Модернизирована треть исторического центра Алматы. Это радует горожан, развивает экономику, привлекает туристов. Вместе с тем здесь ещё остаётся много нерешённых вопросов. Прежде всего это транспортная загруженность города: ежедневно курсирует 700 тысяч автомобилей. Данную проблему необходимо решать путём внедрения элементов "умной" транспортной системы на базе смарт-технологий. Это поможет выстроить эффективную систему транспорта, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной», – сказал глава государства.



По итогам совещания президент также указал акимату Алматы на необходимость системного решения проблемы мусора, обеспечивающего его комплексную переработку и полный цикл утилизации.