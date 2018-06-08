Назарбаев: В рамках индустриализации Казахстан и Китай реализуют 51 проект на сумму около $28 млрд

Президент РК Нурсултан Назарбаев, находящийся в КНР с государственным визитом, провел встречу с представителями деловых кругов Китая, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава Казахстана подчеркнул, что КНР является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана.

«Китай занимает 4-е место по объемам прямых инвестиций в Казахстан. В 2017 году товарооборот между нашими странами составил $10,5 млрд с ростом на 33%», - цитируются в сообщении слова президента.

В Казахстане действует более 1200 предприятий с участием китайского капитала в нефтегазовой, химической и пищевой промышленности, а также в банковской, машиностроительной, логистической и других сферах.

«Сегодня состоялся Деловой совет, в работе которого приняли участие более 300 представителей бизнеса обеих стран. Подписано порядка 40 коммерческих документов на сумму более $13 млрд. Кроме того, в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций уже сформирован перечень из 51 проекта на общую сумму около $28 млрд», - заявил президент РК.

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Нурсултан Назарбаев пригласил китайские компании к реализации проектов в Казахстане.

Кроме того, он отметил, что через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию.

«Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в 2-3 раза больше времени», - констатировал президент.

Он также сообщил, что Казахстан рассматривает возможность выхода крупных национальных компаний на IPO на биржевых площадках Гонконга и Шанхая.