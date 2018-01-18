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Назарбаев в США встретился с руководителями NASDAQ, GoldmanSachs и ExxonMobil

18.01.2018 09:54   348   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Нью-Йорке провел встречу с руководителем NASDAQ Адиной Фридман, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы приветствуем ваше решение работать в Казахстане, в МФЦА (Международный финансовый центра "Астана" - ИФ-К). Мы внесли изменения в Конституцию и ряд законов страны. Было внедрено английское право и преференции для всех участников. Мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать", - сказал в ходе встречи президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении.

Н.Назарбаев отметил, что решение NASDAQ послужит хорошим стимулом для её партнеров и других иностранных компаний к развитию сотрудничества с МФЦА.

В свою очередь А.Фридман поделилась своими впечатлениями от проделанной Казахстаном работы по созданию Международного финансового центра.

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"Мы очень впечатлены планами по развитию МФЦА. Хотим отметить тщательную проработку всех вопросов касательно работы финансового центра. Мы приветствуем такой солидный подход к этой работе", - цитируется в сообщении А.Фридман.

Кроме того, она выразила готовность к началу сотрудничества с МФЦА и обеспечению казахстанской биржи передовыми технологиями для её функционирования.

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В ходе переговоров стороны отметили важность принятия совместных усилий и налаживания долгосрочных связей в деле формирования положительного инвестиционного климата в Казахстане.

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В завершение глава государства пригласил А.Фридман принять участие в официальном открытии МФЦА в июле этого года.

Также в Нью-Йорке Н.Назарбаев встретился с президентом компании GoldmanSachs Харви Шварцем.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Международного финансового центра "Астана" и GoldmanSachs.

Глава Казахстана провел встречу с главным исполнительным директором компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Н.Назарбаев особо подчеркнул сложившееся экономическое партнерство между Казахстаном и компанией ExxonMobil в нефтегазовой отрасли. Он отметил участие компании в проектах по разработке нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в минувший вторник объявил о своем официальном запуске и начале регистрации компаний. На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (AIX). Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.

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ФОТО: REUTERS

  • Источник:
  • Интерфакс Казахстан
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