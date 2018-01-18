Назарбаев в США встретился с руководителями NASDAQ, GoldmanSachs и ExxonMobil

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Нью-Йорке провел встречу с руководителем NASDAQ Адиной Фридман, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы приветствуем ваше решение работать в Казахстане, в МФЦА (Международный финансовый центра "Астана" - ИФ-К). Мы внесли изменения в Конституцию и ряд законов страны. Было внедрено английское право и преференции для всех участников. Мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать", - сказал в ходе встречи президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении.

Н.Назарбаев отметил, что решение NASDAQ послужит хорошим стимулом для её партнеров и других иностранных компаний к развитию сотрудничества с МФЦА.

В свою очередь А.Фридман поделилась своими впечатлениями от проделанной Казахстаном работы по созданию Международного финансового центра.

"Мы очень впечатлены планами по развитию МФЦА. Хотим отметить тщательную проработку всех вопросов касательно работы финансового центра. Мы приветствуем такой солидный подход к этой работе", - цитируется в сообщении А.Фридман.

Кроме того, она выразила готовность к началу сотрудничества с МФЦА и обеспечению казахстанской биржи передовыми технологиями для её функционирования.

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В ходе переговоров стороны отметили важность принятия совместных усилий и налаживания долгосрочных связей в деле формирования положительного инвестиционного климата в Казахстане.

В завершение глава государства пригласил А.Фридман принять участие в официальном открытии МФЦА в июле этого года.

Также в Нью-Йорке Н.Назарбаев встретился с президентом компании GoldmanSachs Харви Шварцем.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Международного финансового центра "Астана" и GoldmanSachs.

Глава Казахстана провел встречу с главным исполнительным директором компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Н.Назарбаев особо подчеркнул сложившееся экономическое партнерство между Казахстаном и компанией ExxonMobil в нефтегазовой отрасли. Он отметил участие компании в проектах по разработке нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в минувший вторник объявил о своем официальном запуске и начале регистрации компаний. На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (AIX). Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.

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