Назарбаев встретился с Си Цзиньпином

Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Казахстан - наш важный сосед, а также влиятельная региональная держава. Наши двусторонние отношения уже стали образцом отношений между дружественными соседями. Мы готовы вместе с Казахстаном идти вперед на пути построения единой судьбы человечества», - заявил на встрече Си Цзиньпин.

Он также отметил, что с момента установления дипломатических отношений между РК и КНР поддерживаются контакты на высоком и высшем уровне, укрепляется политическое взаимодоверие, эффективно осуществляется сотрудничество в строительстве «Одного пояса, одного пути» и взаимодействие на международной арене.

«Обе наши страны рассматривают стабильность и развитие, а также возрождение партнера как уникальную возможность собственного развития. Углубление всестороннего стратегического сотрудничества - это наше общее чаяние», - сказал Си Цзиньпин.

Фото: Inosmi.ru