Назарбаев выразил соболезнования лидеру Кубы

Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета вблизи Гаваны.

«В этот трагический момент, разделяя глубокую горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Кубы. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Напомним, в пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту было более 100 человек.