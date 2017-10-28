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Назначен новый глава Каталонии

28.10.2017 16:36   2231   0

Председатель правительства Испании Мариано Рахой делегировал вице-премьеру, министру территориального управления Сорайе Саенс де Сантамарии полномочия главы Каталонии после отстранения от должности Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу в Официальном правительственном вестнике.

В нем отмечается, что после применения 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, "председатель правительства нации принимает на себя функции и компетенции, которые соответствуют главе Каталонии". Тем не менее, в документе также говорится, что Рахой "делегирует функции вице-премьеру". Контроль над различными департаментами регионального правительства перейдет в ведение соответствующих испанских министерств.

27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ испанский Сенат одобрил просьбу Мадрида о запуске ранее не применявшейся 155-й статьи конституции страны, которая позволяет ограничить самоуправление региона.

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Мариано Рахой заявил о решении отстранить Пучдемона и членов его правительства от занимаемых должностей. Премьер также распустил каталонский парламент. Выборы в автономном сообществе назначены на 21 декабря.

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  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    53

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    184

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