Назначен новый посол России в Казахстане

Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда РФ в Женеве Алексея Бородавкина послом в Казахстане.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Zakon.kz.

«Назначить Бородавкина Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа.

68-летний Алексей Бородавкин на дипломатической службе с 1975 года. В разные годы являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Словацкой Республике, был постоянным представителем при ОБСЕ, занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. До назначения послом России в Казахстане Бородавкин был постоянным представителем при международных организациях в Женеве. Владеет английским и китайским языками. Женат, трое сыновей и четверо внуков.

Ранее пост посла России занимал Михаил Бочарников. О том, что Бочарников завершает свою дипломатическую миссию, стало известно в декабре 2017 года. 14 декабря российского посла принял спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В январе 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил Михаила Бочарникова орденом "Достық".

Новым послом Казахстана в Кыргызстане стал Карим Кокрекбаев