Назначен новый посол Швеции в Казахстане

Правительство Швеции назначило Матса Фойера послом в Казахстане. На днях дипломат вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел РК Роману Василенко, сообщает МИД Швеции.

Новый посол Швеции в РК, Матс Фойер (Mats Foyer) вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Роману Василенкo. Ранее, 13 июля, Правительство Швеции назначило Матса Фойера главой представительства Королевства Швеции в Астане с 19 октября 2017 года.

Стоит отметить, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Швецией. Посольство Швеции в Астане было открыто в 2010 году, а Посольство Казахстана в Стокгольме в 2013. В Алматы с 2008 года функционирует организация, представляющая интересы шведского бизнеса Business Sweden, а в Казахстане работает около 30 шведских компаний.