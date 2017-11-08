Н.Назарбаев: «Костанайская область должна стать крупнейшим аграрно-промышленным регионом»

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Нурсултан Назарбаев провёл встречу с зарубежными инвесторами.

«Костанайская область - крупнейшая аграрная область нашей страны. Самый крупный регион по производству продовольственной продукции. И даже в этот непростой год здесь собрали более 5 млн тонн урожая. Но наше стремление сделать область аграрно-промышленной. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в области была промышленность», - цитирует Нурсултана Назарбаева МИА «Казинформ».

Он также отметил, что в связи с этим в области активно развивают автомобильное производство.

«Эти два завода (два автомобильных завода - Костанайский и на востоке) работают очень эффективно, мы привлекаем инвесторов. И тот факт, что китайская корпорация входит сейчас сюда (приобретение акций группы компаний «Аллюр» компанией CNC) - это практическое осуществление наших договорённостей с президентом Си Цзиньпином», - подчеркнул глава государства.

Как было отмечено, в рамках договорённостей по проекту «Один пояс - один путь», в Казахстане должно быть построено 52 предприятия на 27 млрд долларов.

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«Мы со своей стороны полностью подключились к этой программе. Построена прямая железная дорога от границы Казахстан-Китай до Каспийского моря, 1200 км мы построили за 18 месяцев. Построили дорогу через Туркменистан. И недавно только завершилось строительство железнодорожного перехода Казахстан - Азербайджан - Грузия и Европа», - напомнил глава Казахстана.

Кроме того, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву о реализации инвестиционных проектов в регионе рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Президента также проинформировали и о проводимой совместной работе китайские и узбекские партнёры по автопрому, а также директор ТОО «Глобал газ групп» Олег Гончаров.