Н.Назарбаев об урегулировании сирийского конфликта: «Очередной раунд начался»

Каждая страна по мере возможности должна вносить свой вклад в урегулирование сирийского конфликта. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Идут переговоры, очередной раунд сегодня начинается. В результате этих переговоров удалось остановить войну кое-где и создать три очага деэскалации, мир наступает. Сейчас будет обсуждаться следующее поле для деэскалации дальше", - заявил Назарбаев.

Заметив, что из этого региона в последние годы выехали 5 млн беженцев, президент подчеркнул: "Вот почему мы в Казахстане ценим стабильность политическую и возможность развиваться".

"Мы выступаем за мирное разрешение вопросов. Там, я думаю, до мира еще далеко, но каждая страна по мере своих сил и возможностей должна способствовать. И мы делаем свою часть работы, я думаю, мы должны продолжать эту работу", - заключил он.

Кроме того, по словам президента, Казахстан может направить миротворцев в Сирию только при решении СБ ООН.

"Есть такой вопрос, который нам задавался по участию в зонах деэскалации. Во-первых, согласно нашей Конституции, мы можем отправлять в горячие точки (миротворцев) только с решения парламента. Во-вторых, в ОДКБ по уставу не предусмотрено участие в таких зонах", - сказал Назарбаев.



"Но если ООН (Совет Безопасности ООН) примет решение о направлении таких сил, то мы как члены ООН можем направить своих военных туда для того, чтобы участвовать", - добавил он