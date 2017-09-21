Н.Назарбаев посетил Фонд Первого Президента РК в Алматы

Нурсултан Назарбаев посетил Фонд Первого Президента РК, где ему был представлен отчёт о деятельности Фонда за 8 месяцев 2017 года, реализуемых проектах и планах по дальнейшему его развитию, передает пресс-служба Акорды.

Исполнительный директор Фонда К.Джумабаев проинформировал главу государства о том, что работа фонда с 2017 года во многом перестроена.

Так, по его словам, в соответствии с программой «Цифровой Казахстан» были разработаны и внедрены проекты «Smart Zholy» и «Method PRO».

«Уникальность проектов заключается в создании взаимосвязи между большим количеством разбросанных по всему Казахстану талантливых начинающих программистов и потребителями конечного продукта - крупными отечественными и иностранными компаниями. Фонд планирует и в дальнейшем поддерживать профессионалов в сфере IT-технологий», - пояснил К.Джумабаев.

Главе государства также рассказали о проектах и перспективах Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы.

Директор института Е.Салтыбаев доложил об одном из ключевых направлений его деятельности – развитии Астанинского клуба, являющегося уникальной экспертно-аналитической площадкой в масштабах всего евразийского региона.

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Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, подчеркнул необходимость системного усиления Института мировой экономики и политики.

«Институт не должен ограничиваться существующими рамками. Нужно выходить на международный уровень и всестороннее освещать встречи с ведущими мировыми учеными», - сказал президент.

Кроме того, он остановился на концептуальной основе деятельности Фонда Первого Президента РК – Елбасы.

«Мы должны четко выдерживать генеральную линию Фонда - это продвижение Казахстана на международном уровне, улучшение имиджа страны, поддержка внутри страны талантливой молодежи и эффективное взаимодействие с экспертным сообществом. Важным направлением работы должна стать также деятельность по борьбе с распространением ядерного оружия», - заявил Нурсултан Назарбаев.