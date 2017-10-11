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Н.Назарбаев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Сочи

11.10.2017 17:10   734   0

Нурсултан Назарбаев принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в городе Сочи.

Как сообщает МИА «Казинформ», главы государств проведут заседание в узком и расширенном составах.

В ходе саммита рассмотрят вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства в рамках Содружества, а также адаптации его к современным реалиям.

Ожидается, что в ходе саммита главы государств примут заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Также ожидается, что президентами будет принято решение о дальнейшей реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в ряде городов  - Армении (Горис), Беларуси (Брест) и Казахстана (Шымкент).

Будет определена на ближайшие годы и тематика годов на пространстве СНГ.

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Кроме того, главы государств рассмотрят вопросы укрепления взаимодействия в сфере безопасности, обороны, противодействия коррупции, исследования и использования космоса в мирных целях, культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрят вопрос о председательстве в СНГ в 2018 году.

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Ожидается, что президенты подпишут ряд решений, направленных на разграничение полномочий между высшими органами СНГ. С принятием этих документов Совет глав государств путем делегирования соответствующих полномочий Советам глав правительств, министров иностранных дел, оборонных ведомств и Экономическому совету, сможет сконцентрироваться на основных вопросах стратегии развития Содружества.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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