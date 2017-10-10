Н.Назарбаев внес в Мажилис законопроект по вопросам правоохранительной деятельности

Нурсултан Назарбаев в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК внес в Мажилис Парламента проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», передает Kursiv.kz со ссылкой на ппресс-службу Акорды.
Как сообщается, проект Закона предусматривает поправки в УПК, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на:
- повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;
- повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов;
- упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса;
- дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии;
- исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.