Н.Назарбаев встретился с министром по делам религий и гражданского общества

Президент Казахстана провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву представили информацию о текущей обстановке в сфере гражданского общества и предпринимаемых мерах по реализации государственной политики в области религии.

В частности Нурлан Ермекбаев рассказал о результатах работы по осуществлению государственной политики в сфере религиозной деятельности, реализации государственной молодежной политики, а также взаимодействию с волонтерами и неправительственными организациями.

Глава государства отметил актуальность проводимой министерством работы на фоне глобальных и региональных вызовов современности.

«Прошло определенное время с момента создания министерства. В современных условиях работа вашего ведомства является очень важной для страны», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи глава Казахстана дал ряд конкретных поручений.