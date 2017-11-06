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Н.Назарбаев встретился с министром по делам религий и гражданского общества

06.11.2017 14:26   950   3

Президент Казахстана провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым, сообщает пресс-служба Акорды. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву представили информацию о текущей обстановке в сфере гражданского общества и предпринимаемых мерах по реализации государственной политики в области религии.

В частности Нурлан Ермекбаев рассказал о результатах работы по осуществлению государственной политики в сфере религиозной деятельности, реализации государственной молодежной политики, а также взаимодействию с волонтерами и неправительственными организациями.

Глава государства отметил актуальность проводимой министерством работы на фоне глобальных и региональных вызовов современности.

Мифин РК: Снижение позиций Казахстана в Doing Business связано с коррупционными задержаниями...
Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов считает, что снижение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business связано с фактами коррупционных задержан...

«Прошло определенное время с момента создания министерства. В современных условиях работа вашего ведомства является очень важной для страны», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи глава Казахстана дал ряд конкретных поручений.  

6 ноября 16:08
Серик
Результаты есть, и это уже хорошо.
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В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
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Цитата дня
Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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