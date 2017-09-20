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Новый председатель Генассамблеи ООН планирует тесно взаимодействовать с РК

20.09.2017 18:00   547   0

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Казахстана в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов.

«В критической ситуации в сирийском урегулировании Астанинский процесс стал настоящим спасением», - сказал М. Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Словацкий политик рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее – предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке Генерального секретаря в реформировании ООН. Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

К. Абдрахманов проинформировал об инициативах президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутых в ходе церемонии открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ 29 августа. Речь, в частности, шла о созыве саммита стран-обладателей ядерного оружия, объединении усилий всех государств, входящих в действующие региональные безъядерные зоны. Как подчеркнул министр, Казахстан готов инициировать процесс обновления глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане.

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Во время встречи также затронуты практические аспекты создания международного регионального хаба ООН в г. Алматы.

На полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Казахстана встретился с заместителями генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым и по вопросам разоружения Исуми Накомитсу.

В контексте подготовки к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН К. Абдрахманов также провел двусторонние встречи и консультации с министрами иностранных дел Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Бурунди, Гамбии, Габона и Буркина-Фасо. 

При этом африканские государства выразили признательность Казахстану за последовательную и объективную позицию при рассмотрении в Совете Безопасности ООН пунктов его повестки, затрагивающих интересы развивающего мира. Казахстанская сторона поблагодарила представителей африканского континента за активное участие в ЭКСПО-2017 в Астане.

  • Источник:
  • МИД РК
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