Новый председатель Верховного суда обещает прозрачность судебной системы

Назначенный в понедельник председатель Верховного суда Жакып Асанов обещает, что судебная система будет открыта и прозрачна.

"Единственное, что я могу вам пообещать, это открытость и прозрачность. Это будет, так же как и раньше, а может быть еще больше", - заявил он журналистам в кулуарах парламента.

"Глава государства это держит на контроле. Мы будем открыты. Тем более, в рамках Послания главы государства вся наша деятельность должна стать очень прозрачной. Вы знаете, в рамках "100 шагов" сейчас все судебные процессы открыты, все записывается на видео и аудио. Мы сейчас двигаем большой проект по цифровизации уголовного процесса, все уголовные дела мы в ближайшее время переведем в электронный формат. Это тоже повысит, в первую очередь, защищенность граждан. То же самое мы собираемся сделать и по административным делам, планы большие", - заверил он.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в ходе закрытого пленарного заседания сената Республики Казахстан, назначен новый глава Генеральной прокуратуры РК.

Должность генерального прокурора занял Кайрат Кожамжаров, кандидатуру которого внес в сенат парламента Нурсултан Назарбаев. Кайрат Кожамжаров сменил в этой должности Жакипа Асанова, который был назначен генпрокурором в апреле 2016 года.

Очередная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря

Также кандидатура Асанова Жакыпа Кажмановича утверждена на должность председателя Верховного суда.