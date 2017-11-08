Новый президент Кыргызстана уверен, что проблемы в отношениях с Казахстаном скоро наладятся

Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уверен, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены. Об этом новый глава государства рассказал в интервью РИА Новости.

В сентябре между Астаной и Бишкеком на фоне выборов в Киргизии разразился дипломатический скандал. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате среднее число пересекающих за день границу граждан снизилось в 2,5 раза. На границе со стороны Киргизии скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений.

"Киргизско-казахстанские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты", - сказал Жээнбеков.

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Во время переговоров на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября премьеры Киргизии и Казахстана поручили правительствам оперативно доработать эту "дорожную карту". Кроме того, парламент Киргизии принял в двух чтениях законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, предусматривающий предоставление помощи Бишкеку со стороны Астаны в размере 100 миллионов долларов.

В начале ноября на Совете глав правительств СНГ премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал, что республика поднимет в ВТО вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана. Казахстанский премьер Бакитжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды.

Президентские выборы в Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября. Между тем, с декабря вступают в силу поправки к конституции, сокращающие полномочия президента.

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