Новым послом Казахстана в Кыргызстане стал Карим Кокрекбаев

Указом Главы государства Карим Кокрекбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, сообщила пресс-служба Акорды.
Указом Главы государства Аимдос Бозжигитов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Кыргызстане.
Кокрекбаев Карим Насбекович родился в 1957 году. В разные годы работал машинистом локомотивного депо станции Шу, первым заместителем генерального директора ГП «Алматыжелдорэкспедиция», начальником Алматинской железной дороги, вице-президентом общественного фонда «Еркин Комек», акимом Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, главным инженером АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», заместителем акима Жамбылской области.
Последняя должность — аким Жамбылской области.