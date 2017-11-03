Партия «Нур Отан» усилила требования к желающим вступить в ее ряды. Об этом сегодня на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» с участием президента РК заявил первый заместитель председателя партии Мухтар Кул-Мухаммед.

Так, в ходе своего выступления на заседании, Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что за 18 лет своей деятельности партия «Нур Отан» превратилась в самую массовую политическую организацию страны, в которой состоит более 1 млн казахстанцев.

Он также добавил, что в стране функционируют 16 региональных, 227 районных и 5 824 первичных партийных организаций.

«Благодаря Вашему созидательному лидерству партия полностью состоялась. С учетом этого «Нур Отан» стала самостоятельной партией, это мы с уверенностью можем сказать. Сейчас у нас усилились требования по приему в партию. В ее ряды принимаются только ответственные, пользующиеся реальным авторитетом казахстанцы», - цитирует МИА «Казинформ» Мухтара Кул-Мухаммеда.

Как отметил спикер, с начала 2016 года в партию вступили 89 тысяч 945 молодых казахстанцев.

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