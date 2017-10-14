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Нурлан Нигматулин встретился со спикером Парламента Турции в Санкт-Петербурге

14.10.2017 13:14   610   0

Председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч в Санкт-Петербурге в рамках участия в 137-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как сообщается, вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества были обсуждены в ходе беседы Нурлана Нигматулина со спикером Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

Собеседники уделили внимание взаимодействию в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. При этом отмечена актуальность парламентской дипломатии в условиях вызовов современности.  

Отметим, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября текущего года.

Принятое в 2016 году в швейцарском городе решение многие эксперты расценили как окончательный аргумент против тезисов об изоляции России на мировой арене. Ожидается, что на открытии мероприятия выступит Президент РФ Владимир Путин.

Главы Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества...
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи в Государственной резиденции «Бочаров ручей&raq...

Межпарламентский союз существует с 1889 года и считается неформальным парламентским измерением ООН. Членами союза являются 173 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

Главы Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в городе Сочи. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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