Нурсултан Назарбаев: «Казахстану необходим четвертый НПЗ»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил окончательную точку в дискуссии о целесообразности строительства в стране четвертого нефтеперерабатывающего завода. В пятницу в ходе расширенного заседания правительства в Астане он категорично заявил: завод строить необходимо.

«Мы модернизируем три НПЗ. Дефицит покрывается на ближайшие 3-4 года. Тем более, регулярно встает вопрос обеспечения страны топливом. Мы модернизируем три завода НПЗ. Дефицит ГСМ в Казахстане покрывается на ближайшие 3-4 года, да, Канат Бозумбаев?», - обратился он к министру энергетики.

«Затем снова нужно будет импортировать. Когда я говорил, надо строить немедленно четвертый завод, Вы доказывали, что он нам не нужен, что у нас вот так будет ГСМ, некуда будет девать. То есть, мы начинаем работать тогда, когда проблема нас догнала», - напомнил президент.

Он также отметил, что сейчас все правительство работает над решением этой проблемы, и «разговор был с Карачаганакскими нашими инвесторами».

«То есть, принятие решения по НПЗ надо ускорять. Мы это видим», - заявил он.