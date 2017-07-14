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Нурсултан Назарбаев назначил депутатов Сената Парламента

14.07.2017 09:29   1200   0

Указами главы государства назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Айтпаева Сауле Муханбедиановна, Волков Владимир Васильевич, Жумагулов Бакытжан Турсынович, Мусабаев Талгат Амангельдиевич.

Также указами президента прекращены полномочия следующих депутатов: Абыкаева Нуртая, Адырбекова Икрама, Алтынбаева Мухтара Капашевича, Полторабатько Людмилы Григорьевны.

Помимо прочего Мусабаев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности советника президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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