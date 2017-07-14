Нурсултан Назарбаев назначил депутатов Сената Парламента

4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны

1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире

4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны

1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире

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Цитата дня

Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий

Нурлан Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества РК