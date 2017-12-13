Нурсултан Назарбаев: «Нужно правильно разъяснять основы ислама»

Глава Казахстана провел встречу с Верховным муфтием Казахстана Серикбаем кажы Оразом, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана поздравил Серикбая кажы Ораза с избранием на должность Верховного муфтия РК.
«Я пригласил Вас в преддверии Дня Независимости для того, чтобы поздравить с избранием на столь высокий пост. Благодаря Независимости мы получили возможность возродить наши традиции и исповедовать религию наших предков. Со стороны государства сделано все, чтобы обеспечить каждому гражданину свободу вероисповедания», - сказал глава государства в ходе встречи.
Он также отметил особую роль государства в лице Министерства по делам религий и гражданского общества в регулировании сферы религиозных отношений.
«Казахстан – это светское государство. Министерство создано не в целях какого-либо ограничения религии. Министерство призвано обеспечить порядок в религиозной сфере для того, чтобы верующие не нарушали права друг друга», - сказал Елбасы.
Кроме того, президент обратил внимание на необходимость проведения совместной работы по широкому разъяснению и доведению до населения основных положений готовящегося проекта закона о религиозной деятельности.
Мухтар Тиникеев о бастующих: на шахтах нет никаких войск и спецназа
Он также напомнил о прошедшей в апреле текущего года встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, в рамках которой обсуждалась необходимость модернизации сознания, сохранения исторического и духовного богатства Казахстана.
Мухтар Тиникеев о бастующих: на шахтах нет никаких войск и спецназа
Эксперт: Cилового ресурса Казахстана недостаточно, чтобы вернуть деньги в страну
Америка увеличит численность армии впервые за 7 лет
4 пансионата на Иссык-Куле переданы во временное пользование Узбекистану
«Патриотизм, любовь к Родине, стабильность внутри страны и в регионе – это залог нашего будущего. Для этого мы должны работать все вместе», - отметил глава государства.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул традиционный характер ханафитского мазхаба для казахстанских мусульман и отметил необходимость разъяснения основ этого течения ислама.
«У нас среди верующих есть молодежь, есть посещающие мечеть по веянию моды, есть верующие, подрезающие штаны и отпускающие бороды. Нужно всем им правильно разъяснять основы ислама», - сказал президент.
Он также акцентировал внимание на необходимости проведения индивидуальной разъяснительной работы с последователями радикальных религиозных течений.
«Нужно привлечь квалифицированных имамов, знающих Коран и хадисы для разъяснения положений традиционного ханафитского мазхаба и его отличия от деструктивных течений», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Эксперт: Cилового ресурса Казахстана недостаточно, чтобы вернуть деньги в страну
Глава государства подчеркнул важность развития меценатства не только для социальной поддержки нуждающихся, но и для проведения научных исследований, конференций, а также информационно-разъяснительной работы.
Верховный муфтий Казахстана поблагодарил главу государства за оказанный прием.
«Перед Духовным управлением мусульман стоит большая задача по возрождению исторически сложившейся традиционной религиозной школы», - сказал Серикбай кажы Ораз.
В завершение встречи президент РК и Верховный муфтий обсудили вопросы религиозного образования.