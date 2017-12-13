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Нурсултан Назарбаев: «Нужно правильно разъяснять основы ислама»

13.12.2017 17:19   1729   0

Глава Казахстана провел встречу с Верховным муфтием Казахстана Серикбаем кажы Оразом, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана поздравил Серикбая кажы Ораза с избранием на должность Верховного муфтия РК.

«Я пригласил Вас в преддверии Дня Независимости для того, чтобы поздравить с избранием на столь высокий пост. Благодаря Независимости мы получили возможность возродить наши традиции и исповедовать религию наших предков. Со стороны государства сделано все, чтобы обеспечить каждому гражданину свободу вероисповедания»,  - сказал глава государства в ходе встречи.

Он также отметил особую роль государства в лице Министерства по делам религий и гражданского общества в регулировании сферы религиозных отношений.

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«Казахстан – это светское государство. Министерство создано не в целях какого-либо ограничения религии. Министерство призвано обеспечить порядок в религиозной сфере для того, чтобы верующие не нарушали права друг друга», - сказал Елбасы.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость проведения совместной работы по широкому разъяснению и доведению до населения основных положений готовящегося проекта закона о религиозной деятельности.

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Он также напомнил о прошедшей в апреле текущего года встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, в рамках которой обсуждалась необходимость модернизации сознания, сохранения исторического и духовного богатства Казахстана.

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«Патриотизм, любовь к Родине, стабильность внутри страны и в регионе – это залог нашего будущего. Для этого мы должны работать все вместе», - отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул традиционный характер ханафитского мазхаба для казахстанских мусульман и отметил необходимость разъяснения основ этого течения ислама.

«У нас среди верующих есть молодежь, есть посещающие мечеть по веянию моды, есть верующие, подрезающие штаны и отпускающие бороды. Нужно всем им правильно разъяснять основы ислама», - сказал президент.

Он также акцентировал внимание на необходимости проведения индивидуальной разъяснительной работы с последователями радикальных религиозных течений.

«Нужно привлечь квалифицированных имамов, знающих Коран и хадисы для разъяснения положений традиционного ханафитского мазхаба и его отличия от деструктивных течений», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Глава государства подчеркнул важность развития меценатства не только для социальной поддержки нуждающихся, но и для проведения научных исследований, конференций, а также информационно-разъяснительной работы.

Верховный муфтий Казахстана поблагодарил главу государства за оказанный прием.

«Перед Духовным управлением мусульман стоит большая задача по возрождению исторически сложившейся традиционной религиозной школы», - сказал Серикбай кажы Ораз.

В завершение встречи президент РК и Верховный муфтий обсудили вопросы религиозного образования.

 

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