Нурсултан Назарбаев объяснил новые кадровые назначения

Президент РК отметил необходимость проведения кадровых перестановок в правоохранительной системе, выступая на пленарном заседании сената парламента.

«Игорь Рогов достиг пенсионного возраста. В соответствии с законодательством он освобожден от занимаемой должности. Хочу выразить ему благодарность за плодотворный труд и хорошую работу. Председателем Конституционного совета назначен Мами Кайрат Абдразакович», - пояснил глава Казахстана.

Елбасы внес предложение об освобождении от должности председателя верховного суда Кайрата Мами и представил кандидатуру Жакипа Асанова на эту должность.

«Этот выбор не случайный. Мы вступаем в следующий этап модернизации судебно-правоохранительной системы, связанный с принятием нового закона. Поэтому новому руководителю судебных органов предстоит обеспечить эффективную и быструю его реализацию. В результате казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным и справедливым. Полагаю, что кандидатура Жакыпа Асанова полностью отвечает самым высоким требованиям», - сообщил президент, подчеркнув личные качества и профессиональные навыки предложенного кандидата на пост председателя Верховного суда.

Очередная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря

Кроме того, глава государства выразил благодарность Кайрату Мами за вклад в развитие судебной системы страны.

Президент также внес на согласование в сенат парламента кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост генерального прокурора.

«Он многие годы работал в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. У него имеется руководящий опыт и опыт работы в органах прокуратуры. В связи с его переходом на пост Генерального Прокурора Председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции назначается Алик Шпекбаев», - цитирует Sputnik Казахстан главу государства.

Как сообщалось ранее, депутаты сената парламента путем открытого голосования приняли соответствующие постановления об освобождении Кайрата Мами от должности председателя верховного суда и назначении Жакыпа Асанова на эту должность, а также согласовали кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост генерального прокурора.