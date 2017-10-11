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Нурсултан Назарбаев объявил выговор Канату Бозумбаеву

11.10.2017 11:30   1457   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на основании представления премьер-министра Республики Казахстан объявил выговор министру энергетики Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу.

Напомним, что 10 октября в ходе заседания Правительства РК Бакытжан Сагинтаев предложил объявить выговоры Канату Бозумбаеву и председателю правления КМГ Сауату Мынбаеву - таким образом, глава кабмина "назначил" виновных в нынешнем дефиците Аи-92 на внутреннем рынке Казахстана.

"Вы заранее знали, еще в мае было написано письмо, что переносится ремонт павлодарского НПЗ с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать - какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность", - заметил Бакытжан Сагинтаев.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    66

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    21

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    48

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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