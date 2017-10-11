Нурсултан Назарбаев объявил выговор Канату Бозумбаеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на основании представления премьер-министра Республики Казахстан объявил выговор министру энергетики Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу.

Напомним, что 10 октября в ходе заседания Правительства РК Бакытжан Сагинтаев предложил объявить выговоры Канату Бозумбаеву и председателю правления КМГ Сауату Мынбаеву - таким образом, глава кабмина "назначил" виновных в нынешнем дефиците Аи-92 на внутреннем рынке Казахстана.

"Вы заранее знали, еще в мае было написано письмо, что переносится ремонт павлодарского НПЗ с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать - какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность", - заметил Бакытжан Сагинтаев.