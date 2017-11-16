Нурсултан Назарбаев обозначил пять основных угроз современности

Будущее евразийского континента в условиях XXI века обсудил президент Казахстана с ведущими экспертами аналитических центров, политическими деятелями и дипломатами на площадке третьего заседания Астанинского клуба.

Экспертная дискуссия длилась два дня, однако бóльшая ее часть прошла без участия прессы в закрытом режиме. Но на сессию с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым журналистов все же пригласили. Он в своем выступлении обозначил пять ключевых проблем, с которыми уже сегодня столкнулось человечество, и которые в будущем лишь усугубятся, если ничего не будет сделано для их решения.

«Все более очевидны резкие фрагментации мирового экономического и технологического пространства. Наблюдается формирование нового торгового миропорядка, путем образования крупных блоков вокруг конкурирующих экономических центров. Это может привести к снижению роли ВТО, усилению протекционизма. Угрозой международной торговле и честной конкуренции становятся санкционные войны, которые под предлогом политического давления преследуют экономические цели, и наоборот», – обозначил первую проблему Назарбаев.

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На втором месте – рост милитаристских настроений, гонка вооружений, возрождение угрозы применения ядерного оружия. Президент напомнил, что уже десятилетиями остаются в активной фазе военные действия на ближнем Востоке и Африке, в подвисшем состоянии находится ситуация в Афганистане, Ираке, Украине, Нагорном Карабахе. И рост глобальной напряженности повышает спрос на вооружение, военные расходы стран только растут, и по итогам прошлого года они составили 2,2% мирового ВВП или $1,7 трлн. К примеру, США увеличили свои военные расходы до $611 млрд, Китай – до $215 млрд, Россия – до $69 млрд, Индия – до $56 млрд. По мнению Назарбаева, рост военных расходов – это «не только угроза безопасности мира, это неэффективное отвлечение экономических и человеческих ресурсов от реальных потребностей развития и потребностей на земле».

«Испытание оружия массового поражения, ситуация на корейском полуострове заставляет нервничать сегодня весь мир. На этом фоне нет консенсуса между крупными державами, в вопросах с противоракетной обороной, сокращения ядерного оружия. Все эти вопросы стагнируют», – констатировал президент Казахстана.

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Несмотря на рост военных расходов, международный терроризм приобрел уже катастрофические масштабы, став «проблемой номер три». Назарбаев привел такие данные: с начала третьего тысячелетия и число терактов, и количество погибших в них выросли в 10 раз, только в 2016 году теракты произошли в 104 странах. «Это более половины мира. То есть по географии и масштабам мы находимся условно фактически в третьей мировой войне. В войне против террора», – заявил он.

При этом псевдоисламские течения расширяют ареал своего влияния, агрессивно проникая на территории многих государств. Назарбаев отметил, что «несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке». «Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии», – считает президент Казахстана.

Четвертая проблема – неконтролируемая миграция, превосходящая на сегодняшний день все ожидания и прогнозы. Назарбаев подчеркнул, что за всю историю человечества в мире «не наблюдалось столь значительного демографического дисбаланса» – если в развитых странах численность населения составляет всего миллиард человек, то в развивающихся – 6,5 млрд человек. А в последние 25 лет количество международных мигрантов увеличилось вдвое и сегодня превышает 250 млн человек, доля мигрантов в развитых странах выросла с 5% до 10%.

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«Люди массово перемещаются, в основном, спасаясь от нищеты и войн. Это влечет за собой рост социальной напряженности, преступности и безработицы. Потоки мигрантов с Ближнего Востока и Африки застали врасплох Европу, спровоцировав социально-политические кризисы, национал-популистские и откровенно ксенофобские настроения. В то же время содержание беженцев в таких странах, как Ливан, Иордания и Турция обходятся от 1,5% до 3% ВВП этих стран», – сказал Назарбаев.

Пятая проблема, по его мнению, сегодня остается без должного внимания, несмотря на всю свою значимость – это вопрос ограниченности ресурсов для жизнеобеспечения людей. Прежде всего, речь идет о дефиците пресной воды, борьба за которую уже становится источником межгосударственных противоречий. А с ростом населения неминуем и продовольственный кризис – в отдельных регионах. «Происходит сокращение пахотных земель, уменьшается плодородие почв. По расчетам экспертов, в ближайшие 40 лет необходимо увеличить посевные площади под зерновые как минимум в два раза. При этом важна интенсификация сельского хозяйства евразийских стран, в том числе и Казахстана, как крупного производителя продовольственных товаров», – считает Назарбаев.

В целом, резюмировал президент Казахстана, сегодня можно «откровенно говорить о всеобщем кризисе доверия». В столь непростых условиях крайне важно нарабатывать позитивный опыт взаимодействия. И будущее мирового диалога казахстанский президент видит в Евразии – ключевом ареале мировой политики и экономики.

Казахстан со своей стороны готов приложить к этому все усилия, тем более, что страна уже является диалоговой площадкой для решения серьезных международных проблем. «Мы пытаемся привнести в мир то, чего ему в последнее время так не хватает – объединения, сплоченности, толерантности для решения глобальных задач», – сказал Назарбаев.